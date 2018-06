Επέστρεψε στη Χίμκι ο Γκουμπάνοφ (pic)

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα συνεχίζει την ενίσχυσή της για τη νέα σεζόν.

Η ρώσικη ομάδα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Πετρ Γκουμπάνοφ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για δύο έτη.

Ο 31χρονος φόργουορντ/σέντερ αγωνίστηκε στη Χίμκι και τη σεζόν 2009-10, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια έπαιζε στη Νίζνι.

Power forward Petr Gubanov signed a two-year deal with @Khimkibasket, the contract till 2020!

He also played for our team in season 2009/2010 where made @EuroLeague debut.

Welcome back, Petr! pic.twitter.com/j4diWr5UE2

— BC Khimki (@Khimkibasket) 26 Ιουνίου 2018