Τέλος από την ΤΣΣΚΑ ο Χριάπα (pic)

Περισσότερη από την μισή του ζωή (2002-04, 2008-18) πέρασε στην ΤΣΣΚΑ ο Βίκτορ Χριάπα.

Ωστόσο, ήρθε η στιγμή του αποχωρισμού για τις δύο πλευρές, κάτι που ανακοίνωσε επίσημα η ομάδα της Μόσχας.

Βέβαια, η είδηση προκάλεσε... πανικό και πολλοί νόμιζαν πως ο 36χρονος φόργουορντ «κρεμάει» τα παπούτσια του.

Κάτι τέτοιο, όμως, δεν θα συμβεί, καθώς ο Ρώσος παίκτης θα εξετάσει πρώτα τις προτάσεις που έχει.

13 seasons! 611 games! Thank you, captain!

One of the club’s symbols, all-time leader in games played for CSKA leaves the team.

Victor won 2 @EuroLeague titles, 13 Russian titles, 7 titles of the @VTBUL.#CSKAbasket pic.twitter.com/0BlEYyfdAS

— CSKA Moscow (@cskabasket) 25 Ιουνίου 2018