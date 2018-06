Στη Ρεάλ θα συνεχίζει να παίζει ο Τρέι Τόμπκινς, προσδίδοντας ποιότητα στο ρόστερ των Μαδριλέων και ειδικά στο τρίποντο.

Η Euroleague με αφορμή την παραμονή του έφτιαξε video με τις καλύτερες φάσεις του στη διοργάνωση.

Απολαύστε

Get used to seeing more of this @RMBaloncesto fans...@TreyThompkins is staying in Madrid pic.twitter.com/TXmA05tbCs

— EuroLeague (@EuroLeague) 24 Ιουνίου 2018