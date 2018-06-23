Πρωτότυπες ευχές της Euroleague στον Ντε Κολό (pics & vid)

Ο Γάλλος γκαρντ γίνεται 31 και δέχεται ευχές από όλους.
Η Euroleague δημιούργησε ένα πρωτότυπο βίντεο για την περίσταση, ενώ «χρόνια πολλά» στο Ντε Κολό είπα και οι ΤΣΣΚΑ Μόσχας και VTB.
Joyeux anniversaire @NandoDeColo
Have a picture-perfect birthday pic.twitter.com/r0HLw7bwyP
— EuroLeague (@EuroLeague) 23 Ιουνίου 2018
Joyeux Anniversaire, @nandodecolo!
Сегодня исполняется 31 год защитнику ЦСКА Нандо Де Коло #CSKAbasket pic.twitter.com/2sbp3eLAvR
— CSKA Moscow (@cskabasket) 23 Ιουνίου 2018
Happy 31st Birthday, MVP @NandoDeColo
Поздравляем с Днем рождения действующего MVP Лиги, защитника ЦСКА Нандо Де Коло pic.twitter.com/LdarYCaOrf
— VTB United League (@VTBUL) 23 Ιουνίου 2018