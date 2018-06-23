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Πρωτότυπες ευχές της Euroleague στον Ντε Κολό (pics & vid)

Με ένα όμορφο βίντεο, η Euroleague είπε «χρόνια πολλά» στον Νάντο Ντε Κολό για τα γενέθλιά του.

Πρωτότυπες ευχές της Euroleague στον Ντε Κολό (pics & vid)

Μπες κι εσύ στο ρυθμό της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής διοργάνωσης στο μπάσκετ!

Ο Γάλλος γκαρντ γίνεται 31 και δέχεται ευχές από όλους.

Η Euroleague δημιούργησε ένα πρωτότυπο βίντεο για την περίσταση, ενώ «χρόνια πολλά» στο Ντε Κολό είπα και οι ΤΣΣΚΑ Μόσχας και VTB.

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