Ανακοίνωσε τον Ουόλκαπ η Ζάλγκιρις! (vid)

Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε φέτος στην Λούντβιγκσμπουργκ, ενώ υπήρχε εδώ και καιρό η συμφωνία με την Ζάλγκιρις.

Απλά οι Λιθουανοί περίμεναν το τέλος της σεζόν και λίγο μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος ανακοίνωσαν και επίσημα την απόκτηση του 26χρονου παίκτη για τα επόμενα 1+1 χρόνια.

Ο ίδιος μίλησε στο επίσημο κανάλι της Ζάλγκιρις στο youtube για τη νέα σελίδα της καριέρας του.

It is official: Thomas #Walkup will join #Zalgiris #Kaunas with the 1+1 contract! @twalkup23 sends his greetings to all the fans of Lithuanian champions. Welcome, Thomas! https://t.co/63ajZ7dQvm

