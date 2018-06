Και... επίσημα γι' άλλα δύο χρόνια στην Χίμκι ο Γκιλ! (pic)

Το χρονικό μίας προαναγγελθείσας ανανέωσης έλαβε τέλος και ο Γκιλ θα παραμείνει στην Χίμκι γι' άλλα δύο χρόνια.

Μετά τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανακοίνωσε και επίσημα την ανανέωση του Αμερικανού φόργουορντ.

American forward Anthony Gill (25 years, 203 cm) signed new contract with @Khimkibasket



Two next seasons (2018/2019 и 2019/2020) he will play for our club!



Many congrats to Anthony on signing a new contract! pic.twitter.com/SHigoVsuie

— BC Khimki (@Khimkibasket) 20 Ιουνίου 2018