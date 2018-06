Ο Γκέιμπριελ ξεχώρισε για το εντυπωσιακό του φόλοου κάρφωμα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, ενώ ο Γκιστ για την εντυπωσιακή του προσπάθεια στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα.

Η κορυφή ανήκε στον Τζέιμς Νάναλι της Φενέρμπαχτσε στο ματς με την Μακάμπι..

Δείτε, απολαύστε και... θυμηθείτε τα 10 καλύτερα φόλοου καρφώματα της σεζόν.

The BEST of the BEST #7DAYSMagicMoments



The PUT-BACKS pic.twitter.com/B6d4tFfekU

— EuroLeague (@EuroLeague) 18 Ιουνίου 2018