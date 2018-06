Back to back πρωτάθλημα και Νο. 37 για τον Παναθηναϊκό.

Το «τριφύλλι» επικράτησε με 3-2 στους φετινούς τελικούς του Ολυμπιακού και κατέκτησε το πολυπόθητο τρόπαιο.

Η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση έδωσε τα συγχαρητήριά της στους «πράσινους»

Congratulations to @paobcgr on becoming Greek League Champions https://t.co/2wISZ41YqQ

— EuroLeague (@EuroLeague) 17 Ιουνίου 2018