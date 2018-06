Ο Μπογκντάνοβιτς ξεπέρασε τους Μποντιρόγκα, Τεόντοσιτς και είχε την... εξήγηση (pics)

Η EuroLeague Basketball ζήτησε από τους φιλάθλους να επιλέξουν τον αγαπημένο Σέρβο παίκτη της διοργάνωσης, ποστάροντας στο Twitter τις φωτογραφίες του Ντέγιαν Μποντιρόγκα, του Μίλος Τεόντοσιτς και του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς. Οι Τούρκοι φίλοι της Φενέρμπαχτσε ψήφισαν μαζικά τον πρώην παίκτη της ομάδας τους και ο νυν άσος των Σακραμέντο Κινγκς δικαιολόγησε το αποτέλεσμα, εξηγώντας πως «σίγουρα έχω τη μεγαλύτερη μάζα οπαδών»!

The Turkish Airlines EuroLeague has seen many great Serbian players....

But who is your favorite ever? pic.twitter.com/iz9fzaId4X

— EuroLeague (@EuroLeague) 17 Ιουνίου 2018