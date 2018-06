Το πρωτάθλημα Γερμανίας κατέκτησε η Μπάγερν Μονάχου κόντρα στη Μπάγερν και η επόμενη σεζόν θα τη βρει στη Euroleague.

Οι διοργανωτές καλωσόρισαν τους Βαυαρούς, στέλνοντας τους συγχαρητήρια.

Congratulations to @fcb_basketball on becoming German champions! https://t.co/D8PEIXt8ys

— EuroLeague (@EuroLeague) 16 Ιουνίου 2018