Το 28ο πρωτάθλημα Ιταλίας έβαλε στην τροπαιοθήκη της η Αρμάνι μετά τη νίκη με 96-71 κόντρα στην Τρέντο.

Έτσι η Εuroleague έστειλε τα συγχαρητήρια της στην ομάδα που θα παίζει και του χρόνου στην κορυφαία μπασκετική διοργάνωσης της Ευρώπης.

Congratulations to @OlimpiaMI1936 on winning the Italian title https://t.co/b7jNLwtvcF

— EuroLeague (@EuroLeague) 15 Ιουνίου 2018