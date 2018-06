Ο Σλοβένος γκαρντ δεν πανηγύρισε μόνο την κατάκτηση της Euroleague, αλλά πήρε και το βραβείο του Πολυτιμότερου Παίκτη της διοργάνωσης.

Ο Λούκα Ντόντσιτς πρόσφερε υπέροχο θέαμα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

Παρακολουθείστε τις πέντε καλύτερες στιγμές του...

The TOP 5 PLAYS from the Turkish Airlines EuroLeague MVP...@luka7doncic pic.twitter.com/I3jJnUoXHz

— EuroLeague (@EuroLeague) 15 Ιουνίου 2018