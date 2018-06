Παρελθόν ο Ρόμπινσον από την Χίμκι (pic)

Χώρισαν οι δρόμοι του Τόμας Ρόμπινσον και της Χίμκι

Ο Αμερικανός ψηλός δεν θα συνεχίσει να παίζει στους Ρώσους, με την ομάδα του Μπαρτζώκα να ανακοινώνει το «διαζύγιο».

Ο παίκτης είχε σοβαρό τραυματισμό που τον έκανε να χάσει μεγάλος μέρος της σεζόν και έτσι έπαιξε 8 ματς στην στην VTB League με 9.3 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 1.3 κλεψίματα μέσο όρο.

Στην Euroleague είχε 20 ματς με 8.2 πόντους, 5.8 ριμπάουντ μέσο όρο.

.@Khimkibasket and @Trobinson0 part ways because of the expiration of the contract between the club and the player

Everybody at BC Khimki thanks Thomas for his contribution and wishes him the best of luck for the future! pic.twitter.com/Qd77lOWYTt

— BC Khimki (@Khimkibasket) 14 Ιουνίου 2018