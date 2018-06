Εντυπωσιακός ήταν ο Τόρνικε Σενγκέλια στη φετινή Euroleague, οδηγώντας τη Μπασκόνια στα playoffs.

Έτσι οι διοργανωτές έφτιαξαν ένα video με τις 5 κορυφαίες στιγμές του Γεωργιανού.

Δείτε το TOP 5 του παίκτη των Βάσκων

The TOP 5 PLAYS from the @Baskonia big man!@TokoShengelia23 pic.twitter.com/limJ72UISF

— EuroLeague (@EuroLeague) 13 Ιουνίου 2018