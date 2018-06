Εντυπωσιακές εμφανίσεις έκανε ο Νικ Καλάθης στη φετινή Euroleague και συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης.

Έτσι οι διοργανωτές έφτιαξαν ένα video με τις 5 κορυφαίες φάσεις του ηγέτη του Παναθηναϊκού.

Δείτε το video

The TOP 5 PLAYS from the season assist leader... @Nick_Calathes15

pic.twitter.com/4AfCRzcCIF

— EuroLeague (@EuroLeague) 11 Ιουνίου 2018