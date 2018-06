«ΛεΜπρόν, η Γκραν Κανάρια θα παίζει EuroLeague του χρόνου»! (pic)

Οι Ουόριορς έκαναν το sweep στη σειρά των τελικών του ΝΒΑ με τους Καβαλίερς και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έδωσε ενδεχομένως το τελευταίο του παιχνίδι με τους Καβς. Ο King βγαίνει στην αγορά των free agents αυτό το καλοκαίρι, η περίπτωσή του ακούγεται για τους Λέικερς, τους Σίξερς και τους Ρόκετς ενώ η τελευταία ομάδα που μπήκε στην... εξίσωση είναι η Γκραν Κανάρια.

Οι Ισπανοί θα αγωνίζονται στην EuroLeague 2018-19 και ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ομάδας από τις Κανάριες Νήσους, ανέβασε μια φωτογραφία με τον ΛεΜπρόν στα χρώματα της ομάδας.

«Γεια σου ΛεΜπρόν! Θα παίζουμε στην EuroLeague του χρόνου».

Hi LeBron! We are playing @EuroLeague next season pic.twitter.com/P8fEDCpIAm

— Jota Villaluenga (@JVillaluenga) 9 Ιουνίου 2018