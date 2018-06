«Ποιο είναι το αγαπημένο Νο.7 στην ιστορία της EuroLeague»; (pics)

Η σεζόν στην EuroLeague ολοκληρώθηκε, η Ρεάλ Μαδρίτης αναδείχτηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για 10η φορά στην ιστορία της και ο χάρτης της επόμενης διοργάνωσης ολοκληρώνεται σταδιακά αφού απομένουν δυο κενές θέσεις (σ.σ. πρωταθλήτρια Γερμανίας, VTB League).

Στο μεταξύ, η EuroLeague Basketball ρώτησε τη γνώμη των φιλάθλων για το αγαπημένο τους Νο.7 όλων των εποχών στον θεσμό, παρουσιάζοντας τις φωτογραφίες του Ομέρ Ονάν, του Βασίλη Σπανούλη και του Λούκα Ντόντσιτς.

'Magnificent 7'

Who is your favorite number 7 of all time? pic.twitter.com/38xxdMlpI1

— EuroLeague (@EuroLeague) 6 Ιουνίου 2018