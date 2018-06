Ο αρχηγός του Ολυμπιακού είναι ο πρώτος στις ασίστ στην ιστορία της Euroleague, κορυφή την οποία έπιασε φέτος στην αναμέτρηση στη Μάλαγα.

Οι διοργανωτές δημιούργησαν το φετινό Top 5 των καλύτερων που έδωσε ο Βασίλης Σπανούλης.

The TOP 5 PLAYS from the assist KING

Vassilis Spanoulis pic.twitter.com/hVIMBL0vnX

— EuroLeague (@EuroLeague) 6 Ιουνίου 2018