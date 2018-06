To «ευχαριστώ» του Ζήση στη Μπάμπεργκ και το «αντίο» στη φετινή σεζόν (pic)

Ο Έλληνας γκαρντ που έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του με την γερμανική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2019. λίγο μετά το τέλος των υποχρεώσεων της Μπάμπεργκ, έγραψε στο twitter:

«Ήταν μια γεμάτη σεζόν με πολλά σκαμπανεβάσματα αλλά και απογοήτευση. Όμως είμαι πάντα ευγνώμων για την ευκαιρία που έχω να παίζω μπάσκετ στην Μπάμπεργκ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους ήταν κομμάτι του ταξιδιού μας φέτος, όπως φυσικά και στους υπέροχους φιλάθλους μας».

This has been a season full of ups and downs, frustration . But I’m always thankful for the opportunity to play basketball for @BroseBamberg . A big thank you to everyone that was part of this years’s journey and our great fans #freakcity pic.twitter.com/WgP7gMeYJC

