Η Βαλένθια δεν τα κατάφερε στη μεγαλύτερη διάρκεια της διοργάνωσης, ωστόσο ο Έρικ Γκριν τα πήγε αρκετά καλά.

Ο πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού τελείωσε με 14.4 πόντους κι η Euroleague θυμήθηκε τις καλύτερες στιγμές του.

A 14.4 PPG average from @ErickGreen led @valenciabasket this season.

He racked up a total of 403 points this campaign! pic.twitter.com/ADZy9Wi2I0

— EuroLeague (@EuroLeague) 2 Ιουνίου 2018