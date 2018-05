Ο αρχηγός του Ολυμπιακού «πάτησε» στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας και πιο συγκεκριμένα στο εκτός έδρας ματς με την Ουνικάχα Μάλαγα.

Η EuroLeague ετοίμασε ένα ειδικό βίντεο για τον Σπανούλη και την εντυπωσιακή του επίδοση.

It was a record-breaking season for Vassilis Spanoulis...

His dimes took him to number 1 in All-Time Assists! pic.twitter.com/96wqZ2GYbD

— EuroLeague (@EuroLeague) 31 Μαΐου 2018