Ο Αλεξέι Σβεντ σίγουρα είχε τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα, αλλά ο Αμερικανός σούταρε με καλύτερο ποσοστό.

Ο Τάιλερ Χάνεϊκατ ολοκλήρωσε τη φετινή Euroleague σουτάροντας με 49.1% πίσω από τα 6.75.

Δείτε το σχετικό βίντεο της Euroleague...

The highest 3-point percentage at @Khimkibasket?

The answer might not be who you expect....@thoneycutt23 leads the way with 49.1% pic.twitter.com/FZ2FyuDDXR

— EuroLeague (@EuroLeague) 29 Μαΐου 2018