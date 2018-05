Ομόφωνα «Επίτιμος Δημότης του Κάουνας» ο Γιασικεβίτσιους! (pic)

Όπως είχε γίνει γνωστό πριν από λίγες ημέρες, το Δημοτικό Συμβούλιο του Κάουνας θα συζητούσε σε σύσκεψή του να δώσει τον τίτλο του «Επίτιμου Δημότη» στον προπονητή της Ζαλγκίρις.

Η τιμητική αυτή διάκριση του αποδόθηκε ομόφωνα σε ειδική τελετή (29/05), όπου βρέθηκε με την γυναίκα του, Άννα, και τα δυο τους παιδιά.

Ο Άρβιντας Σαμπόνις είχε τιμηθεί με τον ίδιο τίτλο το 1997.

#Zalgiris head coach Sarunas #Jasikevicius was announced as the Honorary Citizen of Kaunas city today. The city council of #Kaunas granted the title unanimously! Congratulations, #Saras!!! pic.twitter.com/kA3TNlCmNF

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 29 Μαΐου 2018