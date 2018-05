Ο Φινλανδός γκαρντ πρόλαβε πολλές φορές το χρονόμετρο κατά τη διάρκεια της σεζόν, ευστοχώντας έξω από τα 6.75 μέτρα.

Για του λόγου το αληθές, δείτε το βίντεο που ετοίμασε η EuroLeague.

3-pointers at the ? No problem for @KoponenPetteri pic.twitter.com/ETxp6X0p29

— EuroLeague (@EuroLeague) 28 Μαΐου 2018