Η ομάδα του Βελιγραδίου σε μία μεταβατική σεζόν δεν κατάφερε να πρωταγωνιστήσει στην Euroleague, ωστόσο πέτυχε αρκετές περισσότερες νίκες από όσες αρκετοί υπολόγιζαν.

Πρωταγωνιστής του Ερυθρού Αστέρα ήταν ο Ματίας Λεσόρ με 8.5 πόντους και 5.7 ριμπάουντ.

.@ThiasLsf specialised in the SPECTACULAR for @kkcrvenazvezda this season? Leading his team with a 10.7 average PIR pic.twitter.com/tOHxNfcZCz

— EuroLeague (@EuroLeague) 27 Μαΐου 2018