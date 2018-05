Θραύση στις τάπες έκανε ο Μπράιαντ Ντάνστον στη φετινή Euroleague.

Συνολικά μοίρασε 52 τάπες (μ.ο. 1,73) και κατέκτησε την κορυφή στην συγκεκριμένη κατηγορία.

Έτσι οι διοργανωτές του έφτιαξαν ένα video με τα κορυφαία κοψίματα του.

Δείτε τα... φώτα να σβήνουν!

It was another big season of blocked shots for Bryant Dunston!

He averaged 1.7 blocks per game pic.twitter.com/cNx1dUqEao

— EuroLeague (@EuroLeague) 26 Μαΐου 2018