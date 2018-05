Πέρυσι έγινε η αρχή και σε ορισμένα ματς οι διαιτητές είχαν κάμερα πάνω τους.

Κάτι τέτοιο συνέβη και στον τελικό μεταξύ Ρεάλ και Φενέρπαχτσε. Οι Λαμόνικα, Ρίζικ και Λάτισεφς σφύριξαν έχοντας ενσωματωμένη κάμερα.

Η Euroleague δημιούργησε το σχετικό βίντεο...

A truly unique view of the Championship Game!

Relive the action through the FirstVision bodycamera #F4GLORY pic.twitter.com/kLyKbCyd4D

— EuroLeague (@EuroLeague) 25 Μαΐου 2018