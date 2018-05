Το Final 4 ολοκληρώθηκε με την Ρεάλ να φτάνει στην κορυφή της Ευρώπης.

Η Euroleague μάζεψε τις 10 καλύτερες φάσεις των ματς του Βελιγραδίου και έφτιαξε ένα εντυπωσιακό ΤOP 10.

O Kόρι Χίγκινς προσπάθησε να πάρει την πρώτη θέση, αλλά δεν γινόταν να χάσει το... πόστερ του Βέσελι στον Ντέιβις. Μια φάση που δημιουργός ήταν ο Κώστας Σλούκας.

Απολαύστε

Best plays from the best week ever #F4GLORY pic.twitter.com/RI0JFU9tZ9

— EuroLeague (@EuroLeague) 24 Μαΐου 2018