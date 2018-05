«ΝΒΑ για Πάνγκος και Ουάιτ, ομάδες της EuroLeague για Ουλάνοβας» (pics)

Σύμφωνα με τον Λιθουανό δημοσιογράφο Ντοινάτας Ουρμπόνας, ο Καναδός γκαρντ έχει «κεντρίσει» ομάδες από την άλλη άκρη του Ατλαντικού όπως επίσης και ο Άαρον Ουάιτ.

Επιπροσθέτως ο Εντγκάρας Ουλάνοβας έχει μπει στο... μάτι αρκετών ομάδων της EuroLeague.

«Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον Κέβιν Πάνγκος. Αν και εφόσον δεν πάει στο ΝΒΑ αναμένεται να υπογράψει μεγάλο συμβόλαιο στην Ευρώπη, κοντά στο ένα εκατομμύριο. Επίσης υπάρχει ενδιαφέρον από το ΝΒΑ και για τον Ουάιτ που επιλέχθηκε στο νούμερο 49 του draft το 2015, ενώ ο Ουλάνοβας έχει απορρίψει πρόταση της Ζάλγκιρις ύψους 400.000 και έχει μπει στο μάτι ομάδων της EuroLeague» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Kevin Pangos has an interest from NBA teams, I was told. If he won't get NBA deal, he might end up with a big contract in Europe close to 1M. Few weeks ago Pangos told me that he wasn't sure about playing in Vegas Summer League this year. — Donatas Urbonas (@Urbodo) 23 Μαΐου 2018

49th pick of NBA Draft 2015 Aaron White has a strong interest from NBA too, I was told. He has a deal with Zalgiris for the next season, with NBA out clause only (buyout). — Donatas Urbonas (@Urbodo) 23 Μαΐου 2018