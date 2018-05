Σάρας: «Θα αποφασίσω όταν έλθει η ώρα» (pic)

Το περασμένο καλοκαίρι ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έκλεισε τα αυτιά του στις... σειρήνες αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων και αποφάσισε να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία της Ζαλγκίρις για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο 41χρονος τεχνικός συμφώνησε να συνεχίσει στον πάγκο και να ολοκληρώσει το έργο του, με τις απολαβές του να αγγίζουν τις 450-500 χιλιάδες ευρώ ετησίως.

«Η αξία του στο τέλος της χρονιάς θα αγγίξει το 1 εκατομμύριο ευρώ» ανέφεραν λιθουανικά δημοσιεύματα για τον Σάρας, ο οποίος μπορούσε να αποχωρήσει για την Μπαρτσελόνα και τη Μακάμπι όμως έμεινε, οδηγώντας τη Ζαλγκίρις στο Final 4 έπειτα από 19 χρόνια, κατακτώντας την τρίτη θέση μετά από τη νίκη της στον μικρό τελικό με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Η αποστολή των Λιθουανών επέστρεψε στο Κάουνας όπου ο Γιασικεβίτσιους αποθεώθηκε από τους συμπατριώτες του κι αναφέρθηκε στο μέλλον του.

«Δεν νιώθω την παραμικρή πίεση από τη διοίκηση της Ζαλγκίρις. Παίζουμε με ανοιχτά χαρτιά, δεν έχει να κρύψει κανείς τίποτα από τον άλλον. Όταν έλθει η ώρα, θα πάρω την απόφασή μου». Όπως αναφέρει, μάλιστα, ο Λιθουανός δημοσιογράφος Donatas Urbonas, το πιο πιθανό για τον Σάρας είναι να συνεχίσει όμως οποιαδήποτε πρόβλεψη επί του θέματος κρίνεται... απαγορευτική.

Saras on his summer decision: "I don't feel any pressure from Zalgiris front office. Inside the office we play with more than open cards. When the time comes, I will take the decision" From latest info I've got, it's more likely he'll stay than leave. But still so hard to predict

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 22 Μαΐου 2018