Ο Ιταλός φόργουορντ της Φενέρ έκανε ρεκόρ καριέρας σε πόντους στην διοργάνωση, ενώ πέτυχε τους περισσότερους πόντους σε τελικό, στην μοντέρνα εποχή της Euroleague.

Συγκεκριμένα, μέτρησε 28 πόντους, με 7/10 δίποντα, 4/6 τρίποντα και 2/3 βολές.

Απολαύστε τον!

The 28 points dropped by @NikMelli in the Championship Game is the most in a final in the modern era pic.twitter.com/Emqju6Xalm

— EuroLeague (@EuroLeague) 22 Μαΐου 2018