«Ανησυχώ πως η ΤΣΣΚΑ θα πάρει τον Γιασικεβίτσιους» (pic)

«Το ένα βράδυ πάω για ύπνο πιστεύοντας ότι θα μείνει, και το άλλο νομίζω πως δεν θα μείνει. Έχω ακούσει πολλά για το ΝΒΑ ή για ευρωπαϊκές ομάδες. Ειδικά ανησυχώ για την ομάδα που νικήσαμε στο Final 4 (σ.σ. ΤΣΣΚΑ). Αλλά δεν νομίζω πως δεν έχουμε πιθανότητες να τον κρατήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Zalgiris GM on Jasikevicius summer decision: "One night I go to sleep believing that he'll stay, the next one I think he won't. I heard many things from NBA or Europe teams. Mostly I'm worried about the team we beat in Final 4. But I don't think we don't have chances to keep him"

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 21 Μαΐου 2018