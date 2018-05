«Δεν πετύχαμε τον στόχο μας, αλλά είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μου και και την δουλειά μας. Συγχαρητήρια Ρεάλ για την Euroleague», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ισπανός γκαρντ.

We haven’t achieved our goal, but I am very proud of my team and our work done. Congratulations to @RMBaloncesto for the 10th @EuroLeague pic.twitter.com/VtcxKq9U8p

— Sergio Rodriguez (@SergioRodriguez) 21 Μαΐου 2018