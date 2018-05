Ο Δήμαρχος του Κάουνας είπε στον Σάρας να μείνει και του χρόνου! (pics)

Και πως να μην γίνεται αυτό, όταν στην δεύτερη χρονιά του ως προπονητής της Ζαλγκίρις, έφτασε την ομάδα στην 3η θέση της Ευρώπης;

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και οι παίκτες του έφτασαν στη Λιθουανία και αποθεώθηκαν σαν... πρωταθλητές, ενώ ο δημοσιογράφος, Ντονάτας Ουρμπόνας, έγραψε στο twitter πως ο Δήμαρχος του Κάουνας ζήτησε από τον Σάρας να μείνει και του χρόνου στην ομάδα!

Την απάντησή του, όμως, δεν την μάθαμε!

Few thousand Zalgiris fans came to celebrate with their heroes in Kaunas. Mayor of Kaunas asked Saras to stay in Kaunas for one more year. Amazing year for green & whites pic.twitter.com/fjPzYQibjx

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 21 Μαΐου 2018