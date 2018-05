Χεζόνια: «Μπάρτσα για πάντα»! (pics)

Ο Κροάτης ΝΒΑer φόρεσε τη φανέλα της Μπαρτσελόνα την περίοδο 2013-15 πριν κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι για να παίξει στο Ορλάντο όμως εξακολουθεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, σχολιάζοντας την κατάκτηση της EuroLeague από τη Ρεάλ.

«Η Μαδρίτη είναι ένα υγιές περιβάλλον και η απόλυτη δύναμη τα τελευταία χρόνια. Το ότι διατήρησε τον ίδιο κορμό και συνεχίζει να βελτιώνει νεαρούς παίκτες της το εξαργύρωσε με την κατάκτηση του τίτλου. Σπουδαίο μάθημα, συγχαρητήρια και σεβασμός» ήταν το μήνυμα του Χεζόνια στο Twitter.

Madrid is such a healthy environment and the absolute powerhouse in the last couple of years. Maintaining the same core and still developing young guys that paid everything back to them with the trophy. Great lesson,congratulations and much respect!!

— Mario Hezonja (@mariohezonja) 21 Μαΐου 2018