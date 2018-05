Παίρνει το πριμ του 1999 η Ζαλγκίρις! (pic)

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πέτυχε μαζεμένες υπερβάσεις στην εφετινή EuroLeague κι εν τέλει κατέκτησε την τρίτη θέση στο Final 4 του Βελιγραδίου μετά τη νίκη της επί της ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον μικρό τελικό του τουρνουά. Σύμφωνα, μάλιστα με τον δημοσιογράφο Donatas Urbonas, η κυβέρνηση της Λιθουανίας εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει στη Ζαλγκίρις το πριμ ύψους 580.000 ευρώ που είχε υποσχεθεί στην ομάδα του 1999 όμως δεν το κατέβαλε ποτέ.

Lithuania’s government considers to pay Zalgiris 580k euros which they promised to pay in 1999 when Zalgiris won the Euroleague but didn’t pay to this day.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 21 Μαΐου 2018