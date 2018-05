«Εκ μέρους όλων στον Ολυμπιακό θα θέλαμε να συγχαρούμε τη Ρεάλ Μαδρίτης για την κατάκτηση της EuroLeague» ήταν το σχετικό ποστάρισμα της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ.

On behalf of everyone here at OLYMPIACOS BC, we would like to congratulate @RMBaloncesto on winning the Euroleague title. #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) 21 Μαΐου 2018