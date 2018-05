Η Ζάλγκιρις επιστρέφει στην βάση της και ο Λιθουανός τεχνικός πήρε τον ρόλο του... πιλότου!

Όπως θα δείτε στην φωτογραφία που «ανέβασε» η Ζάλγκιρις, ο Σάρας είναι μέσα στην... τρελή χαρά, επιδεικνύοντας το κασκόλ της ομάδας του.

#Zalgiris is leaving #Belgrade after fantastic 5 days in the capital of #Serbia. The pilot is ready for the flight to #Kaunas! #ManoKomanda #MyTeam #Jasikevicius #EuroLeague #FinalFour pic.twitter.com/sBarT3rIjv

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 21 Μαΐου 2018