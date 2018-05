Την ώρα που ο Φαμπιάν Κοζέρ έμοιαζε να είναι... μοιραίος για τη Ρεάλ λόγω δύο άστοχων βολών στα 18'', ήρθε ο Τρέι Τόμπκινς ως από μηχανής Θεός να λυτρώσει την ομάδα του.

Κάπως έτσι έστειλε την διαφορά στους πέντε πόντων (83-78) και «κλείδωσε» το τρόπαιο για τη Ρεάλ.

Δείτε και θυμηθείτε

The tip that won it?@TreyThompkins tips in the missed free throw to all but seal the Championship for @RMBaloncesto #7DAYSMagicMoment #F4GLORY pic.twitter.com/lX9GsPzXJy

— EuroLeague (@EuroLeague) 20 Μαΐου 2018