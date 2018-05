Ο rookie των Τζαζ βρέθηκε στο Βελιγράδι αυτό το διήμερο, για να παρακολουθήσει την τελική φάση της Euroleague και έκανε το σχόλιό του στο twitter.

«Αυτός ο τελικός της Euroleague είναι τρελός! Μια από τις πιο τρελές ατμόσφαιρες που έχω δει ποτέ μου», ήταν το μήνυμά του στο twitter.

This EuroLeague Final game is crazy!! One of the craziest atmospheres I’ve ever seen! pic.twitter.com/B2MHthSQbx

