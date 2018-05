Η αγκαλιά του Μπογκντάνοβιτς στον Ντόντσιτς! (vid)

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς κατέκτησε πέρυσι την πρώτη του Euroleague με την Φενέρ κι έπειτα «άνοιξε» τα... φτερά του στο ΝΒΑ.

Ο Λούκα Ντόντσιτς έφτασε επίσης στο πρώτο του ευρωπαϊκό τρόπαιο με την Ρεάλ και αναμένεται να κάνει το δρομολόγιο για την κορυφαία λίγκα του πλανήτη την επόμενη σεζόν.

Οι δυο τους συναντήθηκαν, μετά τον τελικό του Final 4, και αντάλλαξαν αγκαλιές και χαμόγελα.

From one champion to another!@LeaderOfHorde and @luka7doncic #F4GLORY pic.twitter.com/5XPiAFzVHY

— EuroLeague (@EuroLeague) 20 Μαΐου 2018