Στους ώμους του Αγιόν ο Γιουλ, για να κόψει το διχτάκι! (vid)

Και ο Σέρχιο Γιουλ το ξέρει καλά αυτό!

Ο ηγέτης της Ρεάλ έμεινε όλη τη σεζόν εκτός αγωνιστικής δράσης, μετά το χειρουργείο που έκανε για τη ρήξη χιαστού, και περίμενε πως και πως τη στιγμή που θα επιστρέψει στα παρκέ.

Όλο το διάστημα δούλευε γι' αυτό και η αναμονή του επιβραβεύτηκε με τον πιο γλυκό τρόπο.

Ο 30χρονος γκαρντ κατέκτησε την δεύτερη Euroleague της καριέρας του και φυσικά με το φινάλε του τελικού, ανέβηκε στους ώμους του Αγιόν κι έκοψε το διχτάκι από την μπασκέτα!

What a comeback it was from @23Llull

He cuts down the nets!#F4GLORY pic.twitter.com/Sz3c4dSncJ

— EuroLeague (@EuroLeague) 20 Μαΐου 2018