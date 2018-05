Συγκεκριμένα ο Ρούντι Φερνάντεθ έκλεψε τη μπάλα στην άμυνα της Ρεάλ και αμέσως έτρεξε στο ανοικτό γήπεδο.

Η συνέχεια ήταν... πολύ εύκολα. Ασίστ στον επερχόμενο Τζέφρι Τέλορ και κάρφωμα στο καλάθι της Φενέρμπαχτσε.

Δείτε τι έγινε

The steal from @rudy5fernandez leads to the Taylor SLAM!#7DAYSMagicMoment #F4GLORY pic.twitter.com/yS55Dn3Tf8

