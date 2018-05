Ο Σέρχιο Γιουλ βρήκε τον Άντονι Ράντολφ στη γωνία, ο οποίος εκτέλεσε για τρεις για το 21-17.

Στη συνέχεια ο ηγέτης της Ρεάλ έκλεψε την μπάλα από τον Σλούκα, πέτυχε «τρελό» καλάθι, το οποίο, όμως, δεν μέτρησε, αφού ήταν στην εκπνοή.

.@23Llull with the patient play to find Randolph in the corner who DRILLS the #7DAYSMagicMoment #F4GLORY pic.twitter.com/mOEN0UaUgJ

— EuroLeague (@EuroLeague) 20 Μαΐου 2018