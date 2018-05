Ντόντσιτς: «Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα» (vid)

O Λούκα Ντόντσιτς ήταν πολύ χαρούμενος μετά την ανάδειξη του σε MVP της Regular Season της Euroleague

«Eίναι απίστευτο. Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Έχουμε ένα ακόμα παιχνίδι που μπορεί να με κάνει πολύ περισσότερο χαρούμενο. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα media, τους φιλάθλους και ειδικά τους συμπαίκτες μου και τους προπονητές μου. Χωρίς την ομάδα μου, αυτό θα ήταν αδύνατο. Το μπάσκετ είναι διασκέδαση. Για εμένα, το "κλειδί" είναι να διασκεδάζω κάθε στιγμή».

Για τη Φενέρ είπε: «Η Φενέρμπαχτσε είναι μία πολύ καλή ομάδα, έχουν κάνει μία φανταστική δουλειά. Έχουν έναν τρομερό προπονητή και απίστευτους φιλάθλους. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να παλέψουμε για κάθε κατοχή».

