Το «ευχαριστώ» του Βέσελι για τα βραβεία του! (pics)

Στην κορυφαία πεντάδα της Euroleague συμπεριλήφθηκε ο Γιαν Βέσελι, ενώ πήρε και το βραβείο της «magic moment» της σεζόν για το κάρφωμα του κόντρα στη Ζαλγκίρις.

Ο Τσέχος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τόσο τους συμπαίκτες του στη Φενέρ και τους προπονητές, ενώ δεν ξέχασε τους φίλους της διοργάνωσης που ξεχώρισαν τη... μαγική στιγμή της σεζόν.

Δείτε τις αναρτήσεις του στο twitter

1/2...Great honor to be selected in the All-Euroleague team of the season. Thank you to all who voted for me. Big thanks goes to my teammates and coaches for making it this far. We have a big opportunity tomorrow to finish Euroleague season in the best way possible pic.twitter.com/w9uHwfGMY0

— Jan Vesely (@JanVesely24) 19 Μαΐου 2018