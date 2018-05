Έγινε η παρουσίαση της Ένωσης παικτών της Euroleague! (pic)

Το μεσημέρι του Σαββάτου (19/5) έγινε η παρουσίαση της Ένωσης παικτών Euroleague και οι Ντατόμε, Χάινς και Νάχμπαρ μίλησαν για αυτήν την κίνηση.

Πλέον τους παίκτες της διοργάνωσης θα εκπροσωπεί το συγκεκριμένο όργανο

«Στόχος μας είναι ένας οργανισμός που θα βελτιώσει τις καριέρες των παικτών της Euroleague, θα προστατεύσει τα δικαιώματά τους και θα φροντίσει για εκείνους στη διάρκεια της καριέρας τους, αλλά και μετά απ' αυτήν», ανέφερε ο Νάχμπαρ.

«H Euroleague είναι μια κορυφαία διοργάνωση που θα συνεχίσει να αναπτύσσεται στο μέλλον. Για αυτό πιστεύουμε πως είναι καιρός για τους παίκτες της διοργάνωσης να οργανωθούν, να δημιουργήσουν τη δικιά τους φωνή και να βοηθήσουν το... προιόν να αναπτυχθεί. Οι παίκτες είναι το σημαντικότερο κομμάτι της διοργάνωσης και είναι σημαντικό να γνωρίζουν όλοι τη δική τους οπτική για τις αποφάσεις στη Euroleague», ήταν τα λόγια του Ντατόμε.

Από την πλευρά του ο Χάινς τόνισε: «Οι παίκτες της Euroleague έκαναν ένα σημαντικό βήμα με τη δημιουργία της Ένωσης παικτών. Η Ένωση θα φέρει νέες ευκαιρίες στους παίκτες να λειτουργήσουν σαν μια ομάδα. Είμαι ενθουσιασμένος που θα δουλέψουμε όλοι μαζί για να διαφυλάξουμε πως η διοργάνωση αυτή θα συνεχίσει να είναι κορυφαία».

