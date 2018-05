Με τον καλύτερο τρόπο έκλεισε το πρώτο ημίχρονο για τη Ζαλγκίρις.

Ο Πάνγκος έτρεξε στο γήπεδο και πάσαρε στον Ουάιτ, ο οποίος κάρφωσε εντυπωσιακά για να διαμορφώσει το αποτέλεσμα του ημιχρόνου.

Δείτε τη φάση

Highlight White showing @Aaron_White30 takes the pass and throws it down!#7DAYSMagicMoment #F4GLORY pic.twitter.com/X0WPE0sIdh

— EuroLeague (@EuroLeague) 18 Μαΐου 2018