Πήρε... παραμάζωμα τον Ντέιβις και κάρφωσε ο Βέσελι! (vid)

Ο Τσέχος ψηλός έκανε ένα ασύλληπτο κάρφωμα μπροστά στον Μπράντον Ντέιβις και ξεσήκωσε το κοινό της Φενέρ στην «Stark Arena».

Δημιουργός ποιος άλλος; Ο Κώστας Σλούκας!

AND AGAIN! @JanVesely24 with the monster poster slam! #7DAYSMagicMoment #F4GLORY pic.twitter.com/S1CVwzIz53

Βέβαια, ο Βέσελι έκανε και νωρίτερα ξανά το... θαύμα του, μετά από ακόμα μια πάσα του Έλληνα γκαρντ.

Another block from @GigiDatome leads to the HUGE alley-oop from that man @JanVesely24 #7DAYSMagicMoment #F4GLORY pic.twitter.com/JYX16xyHol

— EuroLeague (@EuroLeague) 18 Μαΐου 2018