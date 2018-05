Χωρίς τον ξενοδόχο Τζίτζι Ντατόμε λογάριαζε ο Καβαλιάουσκας.

Ο Λιθουανός νόμιζε πως θα σκοράρει, αλλά ο Ιταλός του... έσβησε τα φώτα. Σίγουρα ο παίκτης της Ζαλγκίρις θα βλέπει εφιάλτες.

Δείτε τις την τάπα

The weak side rejection!@GigiDatome with the BIG block #7DAYSMagicMoment #F4GLORY pic.twitter.com/4JTs7OcjxY

